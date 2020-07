Manco le poltrone: naufraga l'accordo Pd-M5s sulle Commissioni. La Lega festeggia (Di mercoledì 29 luglio 2020) È scattata l’ora dei sospetti. L’accordo sulle presidenze di commissione, che in fondo accordo non è stato mai, è naufragato al primo impatto con la realtà delle decisioni. Dopo un mese di riunioni tra i capigruppo di maggioranza, contatti tra i capi partito, alla prova dei fatti la maggioranza è andata in ordine sparso tra ripicche e veleni. E due Commissioni del Senato, Agricoltura e Giustizia, sono rimaste in mano alla Lega, quindi all’opposizione. “E’ la conferma - ha gioco facile Matteo Salvini - che la maggioranza è in frantumi”.In commissione Agricoltura del Senato è stato riconfermato il leghista Gianpaolo Vallardi, che ha affondato il pentastellato designato Pietro Lorefice. La votazione ... Leggi su huffingtonpost

"Siamo di nuovo qui...ne è passato di tempo...ma l'estate è arrivata e anche noi non abbiamo voluto mancare". Con un post su Facebook Alphaville Cineclub annuncia il ritorno di Alphaville d’Estate edi ...

Se le poltrone contano più delle riforme

Una prova di irresponsabilità: come altrimenti si potrebbe definire quella che i partiti della maggioranza giallo-rossa che sorregge il governo stanno dando, a dieci giorni dall’incredibile risultato ...

