Malta: positivi al coronavirus 65 dei 94 migranti arrivati dalla Libia. E’ emergenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) I migranti - originari di Eritrea, Marocco e Sudan - sarebbero stati in mare 30 ore prima di essere soccorsi quando il loro barcone ha iniziato ad imbarcare acqua Leggi su firenzepost

Quattordici sbarchi dalle 23 di ieri sera, l'ultimo stamattina alle 8: in tutto 334 persone che fanno nuovamente schizzare oltre quota 1.100 i migranti che dovrebbero essere tenuti in isolamento nell' ...I limiti dell’accordo di Malta Celebrata come un’intesa decisiva per ricollocare ... Certo, se da un centro di accoglienza scappano immigrati positivi è pane per i denti dell’opposizione pronta a ...