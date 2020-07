Malore in barca, turista milanese muore in vacanza a Pantelleria: donati gli organi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, 29 luglio 2020 - E' finita in tragedia la vacanza a Pantelleria per una turista milanese. La donna, residente nella provincia metropolitana, era in vacanza a Trapani e durante una gita in ... Leggi su ilgiorno

