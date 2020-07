Maire Tecnimont, nel semestre utile di 18,9 mln (-64%): ordini in aumento (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, 29 lug. (Adnkronos) – Maire Tecnimont chiude il primo semestre dell’anno con un utile netto di 18,9 milioni di euro, in calo del 64,4% su base annua. Escludendo dall’utile del periodo gli effetti temporanei espressi dalla valutazione dei contratti derivati in essere, l’utile rettificato del semestre sarebbe stato di 25,6 milioni e quello dei primi sei mesi del 2019 di 51,1milioni, con un calo del 49,9%. Il risultato operativo del gruppo di ingegneria impiantistica quotato a Piazza Affari ammonta a 49,5 milioni, in decremento del 40,3%, e l’Ebitda si attesta a 73,3 milioni, in calo del 31,5%, con una marginalità stabile al 6%. I ricavi ammontano a 1.216 milioni, in flessione del 27,7%La posizione finanziaria netta a fine ... Leggi su calcioweb.eu

