Mai così CALDO alle Svalbard: quasi 22 GRADI, nuovo RECORD ASSOLUTO (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'Estate finora è stata relativamente fresca in Europa, ma questo non significa certo che in altre parti del mondo il CALDO non sia ASSOLUTO protagonista. D'altronde, siamo in una fase di riscaldamento globale inarrestabile e il fresco in Europa rappresenta semmai un'eccezione. L'abitato del villaggio di Longyearbyen, dove si è registrata la temperatura da RECORD. Permafrost a rischio fusioneA proposito di CALDO estremo e senza precedenti, spicca ancora una volta l'Artico che si mostra bollente rispetto al clima normale che dovrebbe esserci da quelle parti. Nei pressi del villaggio di Longyearbyen, sulle fredde isole Svalbard, il termometro ha raggiunto i +21.7°C alle ore 18 locali di sabato 25 luglio. Si tratta del valore ...

