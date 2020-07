Maglia da trasferta Roma 2020/2021: ecco le immagini ufficiali – FOTO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tramite i propri canali social la Roma ha presentato la Maglia che userà per le gare in trasferta per la stagione 2020/2021 Tramite i propri canali social la Roma ha presentato il kit da trasferta per la stagione 2020/2021. ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito giallorosso. «L’elegante colletto a polo rosso scuro presenta un bordino giallorosso ed è chiuso da due bottoncini. La disposizione dei colori richiama quella delle divise da trasferta degli Anni 80, un’epoca d’oro per il Club. Il rosso scuro è utilizzato anche sui bordi delle maniche e lungo i fianchi. Sul petto c’è il Lupetto, stemma geniale e senza tempo ideato da Piero Gratton, ... Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : I ???? Acquista ora la nostra nuova maglia da trasferta ?? - Inter : ?? | TRASFERTA Il nostro nuovo #AwayKit presenta una reinterpretazione innovativa dello stile tradizionale del Club… - ahmed_dwe1 : RT @OfficialASRoma: I ???? Acquista ora la nostra nuova maglia da trasferta ?? - UgurKartal_ : RT @OfficialASRoma: I ???? Acquista ora la nostra nuova maglia da trasferta ?? - indoroma : RT @OfficialASRoma: I ???? Acquista ora la nostra nuova maglia da trasferta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia trasferta Ufficializzata la maglia Away per il prossimo anno. Pellegrini: "Tutti ricordano lo stile delle maglie... Voce Giallo Rossa La probabile formazione di FI.IT: davanti Cutrone insieme a Ribery?

Terracciano sarà confermato tra i pali. Sulla sinistra potrebbe tornare Dalbert dal primo minuto. Davanti Cutrone in vantaggio su Kouame e Vlahovic Qualche dubbio di formazione per Beppe Iachini in vi ...

I precedenti dicono Toro, il passato recente dice Roma. Che ha anche più motivazioni...

Sono 149 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 46 vittorie del Toro, 40 pareggi e 63 successi giallorossi. Nei match disputati nel capoluogo piemontese, però, il bilancio è in favore dei granata ...

Terracciano sarà confermato tra i pali. Sulla sinistra potrebbe tornare Dalbert dal primo minuto. Davanti Cutrone in vantaggio su Kouame e Vlahovic Qualche dubbio di formazione per Beppe Iachini in vi ...Sono 149 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 46 vittorie del Toro, 40 pareggi e 63 successi giallorossi. Nei match disputati nel capoluogo piemontese, però, il bilancio è in favore dei granata ...