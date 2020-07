Mafia: Pg Scarpinato, 'Chinnici ucciso non solo dai boss ma dai colletti bianchi' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "Credo che bisognerebbe rileggere la sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta che ha condannato gli assassini di Rocco Chinnici perché lì è stata raccontata, purtroppo, una storia ancora poco conosciuta ed è la storia di un magistrato che non è stato ucciso soltanto dai soliti Riina o Brusca ma è stato ucciso dai colletti bianchi". Lo ha detto il Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato che ha partecipato a Palermo alla cerimonia di commemorazione per il giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla Mafia il 29 luglio 1983 in via Pipitone Federico. "La morte di Chinnici arrivò quando decise di alzare il livello dell'indagine oltre la ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Mafia: Pg Scarpinato, 'Chinnici ucciso non solo dai boss ma dai colletti bianchi' (2)... - TV7Benevento : Mafia: Pg Scarpinato, 'Chinnici ucciso non solo dai boss ma dai colletti bianchi'... - ilSicilia : #Cronaca #CaterinaChinnici Scarpinato: “Strage Chinnici? Non fu solo mafia, ucciso anche dai colletti bianchi”… - Risparmiainrete : RT @chi_scrive: Il ritorno del Principe del Magistrato antimafia Roberto Scarpinato in download gratuito Saverio Lodato è un giornalista it… - chi_scrive : Il ritorno del Principe del Magistrato antimafia Roberto Scarpinato in download gratuito Saverio Lodato è un giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Scarpinato Scarpinato: “Strage Chinnici? Non fu solo mafia, ucciso anche dai colletti bianchi” ilSicilia.it Mafia: Pg Scarpinato, 'Chinnici ucciso non solo dai boss ma dai colletti bianchi'

Lo ha detto il Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato che ha partecipato a Palermo alla cerimonia di commemorazione per il giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983 in ...

Giustizia: Pg Scarpinato, 'vero cambiamento può avvenire solo dentro la magistratura'

Lo ha detto il Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato a margine della commemorazione del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, parlando del caso Palamara. E alla ...

Lo ha detto il Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato che ha partecipato a Palermo alla cerimonia di commemorazione per il giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983 in ...Lo ha detto il Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato a margine della commemorazione del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, parlando del caso Palamara. E alla ...