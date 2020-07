Mafia: Caterina Chinnici, ‘commemorazioni hanno un senso, studenti mi scrivono’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) – “Le commemorazioni hanno un senso, un valore e devo dire che quest’anno per me è davvero un anno particolare, perché per la prima volta ho ricevuto una serie di lettere di ragazzi di scuola di Crema, di Rossano, scuole di diverse parti d’Italia, non soltanto siciliane. Non era mai capitato, allora devo dire che anche le commemorazioni hanno un senso, servono a rinnovare il ricordo, soprattutto per i giovani, che non hanno memoria di quanto e’ accaduto”. Lo ha detto Caterina Chinnici, figlia del giudice Rocco Chinnici ucciso dalla Mafia il 29 luglio 1983 a Palermo. Nei giorni scorsi, Claudio Fava, presidente dell’AntiMafia ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Mafia: Caterina Chinnici, 'commemorazioni hanno un senso, studenti mi scrivono'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Caterina Mafia: Caterina Chinnici, 'commemorazioni hanno un senso, studenti mi scrivono' Il Tempo Mafia: Caterina Chinnici, 'commemorazioni hanno un senso, studenti mi scrivono'

Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "Le commemorazioni hanno un senso, un valore e devo dire che quest'anno per me è davvero un anno particolare, perché per la prima volta ho ricevuto una serie di lettere ...

37 anni senza Rocco Chinnici: "Il rimedio è la mobilitazione delle coscienze"

Luglio è il mese che rinnova la memoria, ma non di eroi. Alcune battaglie sono fatte innanzitutto da uomini. Padri, madri, mariti e figli. Professionisti che studiano carte, documenti e prove e poi pr ...

Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "Le commemorazioni hanno un senso, un valore e devo dire che quest'anno per me è davvero un anno particolare, perché per la prima volta ho ricevuto una serie di lettere ...Luglio è il mese che rinnova la memoria, ma non di eroi. Alcune battaglie sono fatte innanzitutto da uomini. Padri, madri, mariti e figli. Professionisti che studiano carte, documenti e prove e poi pr ...