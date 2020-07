Madonna: “vaccino anti Covid esiste ma non lo danno”, Instagram censura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna torna al centro dell’attenzione e questa volta non per uno dei suoi successi, ma per delle parole dette a proposito del Covid 19. Ecco di cosa si tratta. Fonte Foto: Getty ImmagesLa cantante americana famosa in tutto il mondo per aver venduto milioni di dischi che ancora restano un punto fondamentale nella storia della musica è tornata a parlare sui social del Covid 19. Nel farlo si è soffermata su i presunti vaccini e le sue parole hanno portato il social in questione, ovvero Instagram ad intervenire censurandola. Ecco cosa è accaduto. Madonna censurata da Instagram per le sue parole sul Covid 19 Madonna (Fonte foto: Getty Images)Madonna torna ancora ... Leggi su chenews

