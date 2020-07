Madonna svela: “La cura per il Coronavirus esiste da mesi”, Instagram la censura – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna è convinta che la cura contro il Coronavirus esista già da mesi, a causa del suo post Instagram ha censurato la cantante Nella serata di ieri Madonna ha condiviso un VIDEO in cui la dottoressa Stella Immanuel sostiene che il vaccino contro il Coronavirus esiste già da mesi, a detta sua quarantena e mascherine non servano a nulla. Questo … L'articolo Madonna svela: “La cura per il Coronavirus esiste da mesi”, Instagram la censura – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Madonna svela Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Madonna svela