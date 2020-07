Madonna posta un video sul Covid, Instagram la censura: cosa è successo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Instagram ha censurato Madonna. È successo in queste ore, dopo che la popolarissima popstar ha pubblicato sul celebre social network un video in cui viene dato credito ad una teoria secondo cui il vaccino per il Covid sarebbe già pronto ma non ancora stato messo in commercio “per far arricchire ulteriormente i ricchi”. View this post on Instagram Estere……..,……Self Portrait! 🖤 #sunday #goodnight A post shared by Madonna (@Madonna) on Jul 26, 2020 at 10:55pm PDT Accuse pesanti evidentemente appoggiate dall’artista che ha pubblica il video sul suo profilo seguito da più di 15 milioni di persone. ... Leggi su italiasera

Madonna è stata censurata da Instagram per aver condiviso un video nel quale si afferma che esiste già un vaccino per il Coronavirus. La bufala è stata condivisa anche dal Presidente Trump ...

