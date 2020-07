Madonna posta un video cospirazionista sul vaccino Covid-19: Instagram lo censura (Di mercoledì 29 luglio 2020) La cantante Madonna ha condiviso un filmato complottista sul Covid-19, che viene bloccato da Instagram. Molte critiche all’artista, tra cui anche quella di Annie Lennox Madonna è stata censurata da Instagram. Il motivo? Lady Ciccone ha postato un video cospirazionista, in cui sostiene che il vaccino contro il Covid-19 esista, e che in realtà, sia tenuto nascosto per per permettere ai poteri forti di arricchirsi. Il filmato è stato rimosso dall’account della star, perché contiene delle informazioni assolutamente inesatte, che se condivise potrebbero generare problemi seri. Tra le numerose commenti di dissenso dei follower della cantante, spunta anche quello ... Leggi su nonsolo.tv

