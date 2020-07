Madonna oscurata da Instagram per le sue tesi sul vaccino anti-Coronavirus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Puoi chiamarti pure Madonna, aver venduto 300 milioni di dischi ed essere la bandiera liberal e un’icona di transgender e gay, ma se dici qualcosa che non piace alla nuova dittatura digitale vieni, comunque, bannata come un Donald Trump qualsiasi. Lo ha scoperto, a sue spese, Maria Veronica Ciccone, in arte Madonna. Censurata da Instagram dopo aver condiviso su Instagram un video su una teoria della cospirazione del Coronavirus ai suoi 15 milioni di follower. Secondo la Bbc, la cantante ha affermato nel suo post che sarebbe già stato trovato un vaccino per il Covid-19, ma è stato nascosto per “lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi“. Instagram ha oscurato il video di Madonna, ... Leggi su secoloditalia

repubblica : Madonna oscurata su Instagram per video su cospirazione vaccino Covid - SecolodItalia1 : Madonna oscurata da Instagram per le sue tesi sul vaccino anti-Coronavirus - infoitcultura : Madonna oscurata su Instagram per video su cospirazione vaccino Covid - il_cappellini : Madonna oscurata su Instagram per video su cospirazione vaccino Covid - Rabbiter_dc : RT @opificioprugna: Madonna oscurata su Instagram. Non è la bestemmia delle nuove generazioni. ( Davide Conigliaro @Rabbiter_dc ) #29lugl… -