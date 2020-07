Madonna nella bufera, pubblica video cospirazionista sul Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna nella bufera. La popstar è stata censurata da Instagram dopo aver condiviso un video su una teoria cospirazionista legata al coronavirus. Madonna ha pubblicato un filmato in cui la dottoressa Stella Immanuel afferma di aver curato centinaia di pazienti affetti dal virus con l`idrossiclorochina e per aver scritto, secondo quanto riporta la Bbc, che un vaccino per il Covid-19, c`è, ma è stato nascosto per "lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi".Instagram ha oscurato il video scrivendo "Informazioni false". Il filmato è poi stato rimosso dalla pagina della cantante, ma non prima che gli utenti facessero in tempo a criticarla duramente. Tra questi anche Annie Lennox, ex voce degli ... Leggi su ilfogliettone

