Madonna negazionista? Instagram censura un video, condiviso da Trump, dal profilo della pop star (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alcuni media americani e italiani stanno riportando la notizia che Instagram avrebbe censurato il video che è costato la sospensione dell'account a Donald Trump jr dal profilo della pop star Madonna. ... Leggi su globalist

enrilazy : Dopo Albano anti-dinosaurista e Bocelli negazionista, ecco #Madonna cospirazionista. Pare che finita la carriera ar… - maaxxx95 : RT @SimoneGiani2: '#Madonna negazionista' non è male come turpiloquio. - adartwith : RT @SimoneGiani2: '#Madonna negazionista' non è male come turpiloquio. - SimoneGiani2 : '#Madonna negazionista' non è male come turpiloquio. - manny88 : #Madonna ha un attimo di confusione mental-politica. Contro Trump e Ora Covid-negazionista. Togliete i social agli ultracinquantenni e stop. -