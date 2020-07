Madonna negazionista del virus? Instagram censura un video, condiviso da Trump, dal profilo della pop star (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alcuni media americani e italiani stanno riportando la notizia che Instagram avrebbe censurato il video che è costato la sospensione dell'account a Donald Trump jr dal profilo della pop star Madonna. ... Leggi su globalist

AndreaMarano11 : RT @globalistIT: Madonna negazionista del virus? Instagram censura un video (condiviso da Trump) dal profilo della pop star - globalistIT : Madonna negazionista del virus? Instagram censura un video (condiviso da Trump) dal profilo della pop star - eIa_madonna : @emilianogriff78 Sì ovviamente fuori da twitter a na certa rischiavo di passare da negazionista simil Bocelli, dell… - notonlythemoon : Io comunque non me ne capacito. Un convegno negazionista in Senato ????????? Madonna TSO. -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna negazionista Madonna negazionista del virus? Instagram censura un video (condiviso da Trump) dal profilo della pop star Globalist.it Madonna negazionista del virus? Instagram censura un video (condiviso da Trump) dal profilo della pop star

Alcuni media americani e italiani stanno riportando la notizia che Instagram avrebbe censurato il video che è costato la sospensione dell'account a Donald Trump jr dal profilo della pop star Madonna.

Alcuni media americani e italiani stanno riportando la notizia che Instagram avrebbe censurato il video che è costato la sospensione dell'account a Donald Trump jr dal profilo della pop star Madonna.