Madonna: “Esiste già un vaccino contro il Coronavirus ma lo nascondono”. E Instagram la oscura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna su Instagram: “vaccino c’è già” Madonna è stata oscurata da Instagram dopo avere condiviso un video su una teoria della cospirazione del Coronavirus. Secondo quanto riporta la Bbc, la popstar nel post social ha affermato che sarebbe già stato trovato un vaccino per il Covid-19, ma è stato nascosto per “lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi”. Instagram ha oscurato il video, aggiungendo una didascalia: “Informazioni false”. Il social ha poi indirizzato gli utenti a una pagina di debunking delle affermazioni contenute nel video condiviso da Madonna, rilevando che non esiste ancora un ... Leggi su tpi

LucaNeuromancer : RT @DeerEwan: Il vaccino esiste, ma lo danno solo ai ricchi'. Di che ci stupiamo? In fondo si chiama come quella che disse al marito: 'È s… - VelvetMagIta : #Madonna censurata da #Instagram : 'il vaccino per il #COVID__19 ...' - CastalyaIT : RT @meteorologo777: Dopo Andrea Bocelli arrivano anche le parole complottiste della cantante Madonna 'il vaccino per il covid esiste da mes… - FedericoMancus : RT @Tiziana_DR: Pure Madonna è scivolata nella paranoia e immagina complotti: “il vaccino per il covid esiste da mesi ma lo tengono nascost… - effe1312 : RT @Tiziana_DR: Pure Madonna è scivolata nella paranoia e immagina complotti: “il vaccino per il covid esiste da mesi ma lo tengono nascost… -

