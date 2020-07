Madonna dice che il vaccino anti-Covid «esiste già ma non ce lo dicono» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il ‘non cielo dicono’ che viaggia sui social varca anche i confini del mondo patinato delle star. L’ultima, in ordine di tempo, è stata Madonna che sulla propria pagina Instagram ha condiviso il video di quella che definisce «il suo nuovo eroe», la controversa dottoressa Stella Immanuel. Secondo la popstar, infatti, il vaccino anti-Covid esiste già da mesi, ma non viene ancora distribuito perché solo in questo modo i ricchi possono diventare sempre più ricchi, mentre i poveri sono destinati a morire. LEGGI ANCHE > Il sindaco leghista di Codogno contro i negazionisti e chi non usa la mascherina: «Venite a visitare il nostro cimitero» «La verità ci renderà tutti liberi – ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Madonna dice Madonna e il complotto del vaccino che esiste ma non ce lo dicono Giornalettismo Madonna cede ai cospirazionisti su Covid-19 e vaccini: Instagram le segnala il post come falso

nel video si vede una dottoressa che dice di aver trattato 350 pazienti affetti da Coronavirus con l'idrossiclorochina, ovvero un antimalarico. Cosa aveva condiviso Madonna "La verità ci renderà ...

La situazione potrebbe complicarsi, inevitabilmente potrebbe sovrapporsi la stagione dell'influenza, potremmo assistere a una recrudescenza di casi e questo potrebbe complicare il quadro", dice Fauci.

