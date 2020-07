Madonna complottista sul Coronavirus: Instagram la censura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Madonna si improvvisa complottista sul Coronavirus, ma il suo video non è piaciuto a Instagram. I social network sono territorio di scontri e confronti, ma si rivelano spesso anche portatori di fake news. Purtroppo. Ma le varie piattaforme non se ne stanno a guardare, anzi ultimamente stanno agendo contro la diffusione di notizie false. In … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Madonna “Vaccino covid esiste già ma i ricchi lo nascondono”/ Instagram la censura

