Maddie McCann, nel giardino di Hannover trovata una cantina segreta: l'inquietante scoperta della polizia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una cantina nascosta sotto terra nel giardino di Hannover: è questo che sta emergendo negli scavi di queste ore portati avanti dalla polizia tedesca nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della ... Leggi su leggo

Le indagini sul caso della piccola Maddie McCann, la bambina inglese sparita nel 2007 in Portogallo, a Praia da Luz, hanno condotto gli inquirenti ad Hannover. È nella città della Bassa Sassonia, in u ...Vanno avanti da ieri in un giardino di Hannover le ricerche del corpo di Maddie McCann, la bimba scomparsa mentre era in vacanza coi genitori in Portogallo nel 2007. Secondo quanto riferito dalla Bild ...