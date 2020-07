Maddie McCann, Bild: “Trovata una cantina nascosta nel giardino di Hannover”. Imposto il divieto di sorvolare l’area delle ricerche (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si continua a scavare nel giardino di Hannover, in Germania: la polizia tedesca che sta indagando sulla scomparsa di Maddie McCann ha trovato una cantina nascosta. Secondo Bild, che ha dato per primo la notizia – non ancora confermata dalla polizia – gli inquirenti si sono imbattuti delle fondamenta di una casa precedentemente demolita. Tra i resti in muratura sarebbe stato trovato un ambiente identificato come cantina. Christian Brueckner, il 43 tedesco con precedenti per violenza sessuale e pedofilia, il principale sospettato della sparizione della bambina, ha vissuto per un anno proprio su quel terreno, in un capanno nel giardino che ora la polizia sta passando al setaccio. Lo ha raccontato al tabloid britannico Daily ... Leggi su ilfattoquotidiano

