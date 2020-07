Lutto in Zimbabwe: è morto Perrance Shiri, ministro dell’Agricoltura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lutto in Zimbabwe: è morto Perrance Shiri, ministro dell’Agricoltura che si è spento in queste ore precisamente all’età di 65 anni. Gravissimo Lutto in Zimbabwe, dove in queste ore si è spento il ministro dell’Agricoltura, Perrance Shiri. A renderlo noto proprio in questi istanti è il presidente del paese dell’Africa Meridionale, Emmerson Mnangagwa, che ha … L'articolo Lutto in Zimbabwe: è morto Perrance Shiri, ministro dell’Agricoltura proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

