Lucescu ci ripensa di nuovo: rimarrà sulla panchina della Dinamo Kiev (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mircea Lucescu ci ha ripensato e rimarrà sulla panchina della Dinamo Kiev: dimissioni ritirate per l’ex tecnico dell’Inter nuovo capitolo dell’ingarbugliata vicenda Lucescu-Dinamo Kiev. Dopo le dimissioni degli ultimi giorni, il tecnico ci ha ripensato e rimarrà alla guida del club ucraino. Con una lunga nota sul proprio sito ufficiale infatti la Dinamo Kiev ha pubblicato lo scambio di mail fra Lucescu e il presidente Igor Surkis in cui l’allenatore dà assicurazioni al numero uno del club. «Ho profondo rispetto per voi e la vostra volontà di migliorare la Dinamo. ... Leggi su calcionews24

Mircea Lucescu non sarà il prossimo allenatore della Dinamo Kiev: il tecnico ci ha ripensato dopo le proteste dei tifosi biancoazzurri Mircea Lucescu non sarà il prossimo allenatore della Dinamo Kiev.

