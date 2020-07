Lorenzo Amoruso sbotta dopo le parole di Manila Nazzaro: 'Per me può finire qua' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continua a correre tra Roma e Firenze il percorso nei sentimenti di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso . La coppia a 'Temptation Island' continua a discutere a distanza sulla possibilità di andare a ... Leggi su tgcom24.mediaset

giadinagrisu : RT @tempoweb: #TemptationIsland #Lorenzo Amoruso in lacrime per #ManilaNazzaro 'Non finirà bene' - ishax114 : RT @ahoy_boy98: Manila Nazzaro che manda a fanculo Pietro, Lorenzo Amoruso che manda a fanculo Anna, WE STAN LA ROYAL COUPLE. #TemptationIs… - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso è furioso: il motivo - infoitcultura : Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: è crisi - elastijcheart : RT @ahoy_boy98: Manila Nazzaro che manda a fanculo Pietro, Lorenzo Amoruso che manda a fanculo Anna, WE STAN LA ROYAL COUPLE. #TemptationIs… -