Loredana Lecciso alla tenuta di Al Bano con un’amica speciale: “Meglio delle veline…” [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) A Cellino San Marco ospiti vip Dopo un lungo periodo di quarantena trascorso in famiglia, Al Bano e la ritrovata compagna Loredana Lecciso hanno deciso di ospitare alcuni amici vip. Infatti, nelle ultime settimane la tenuta di Cellino San Marco ha visto la presenza di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Inizialmente in Puglia si è recato Gianni Morandi con la moglie Anna Dan, successivamente il rapper J-Ax con la consorte e figlio e ora è stato il turno di Simona Ventura. Ovviamente il tutto è stato documentato con delle FOTO poi condivise sui profili social dei diretti interessati. Contenuti che oltre a ottenere migliaia di cuoricini rossi e apprezzamenti, hanno ricevuto delle critiche da parte dei soliti leoni da tastiera. ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Loredana Lecciso alla tenuta di Al Bano con un’amica speciale – FOTO - infoitcultura : Simona Ventura a Cellino San Marco: lo scatto con Al Bano e Loredana Lecciso su Instagram - infoitcultura : Albano e Loredana Lecciso, una famosa ospite nella tenuta: chi era? - theunknovn : RT @bemore236: Buongiorno raga, bellissimi Albano, Romina e Loredana Lecciso in questa foto #TheVampireDiaries - scioccobasitah : RT @bemore236: Buongiorno raga, bellissimi Albano, Romina e Loredana Lecciso in questa foto #TheVampireDiaries -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Lecciso

Fino a questo momento si conosce poco o nulla, e manca ancora il nome dell’opinionista femminile, che dovrebbe essere una tra Giulia De Lellis e Loredana Lecciso. Per il cast invece si stanno ...L’estate di Cellino San Marco è caratterizzata per Albano Carrisi dalla presenza di molti amici che, data la voglia di fare delle vacanze italiane, hanno scelto le tenute come location per i loro mome ...