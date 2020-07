Lonardo lascia Forza Italia e aderisce al Gruppo Misto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, lascia Forza Italia e aderisce al Gruppo Misto. Lo annuncia in una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, spiegando che "la guida salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l'esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica". "Una decisione non semplice, che darà adito a valutazioni disparate, alcune sincere, altre interessate. L'emergenza che vive il Paese - scrive Lonardo - richiede un apporto libero che guardi alla nostra gente, alla gente del Sud, in modo sereno e non con cattiverie ideologiche e goffamente populiste. La mia storia è diversa da quella che ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Lonardo lascia Forza Italia e aderisce al Gruppo Misto... - SerLongo : RT @Adnkronos: Lonardo lascia Forza Italia e aderisce al Gruppo Misto - Notiziedi_it : Sandra Lonardo lascia Forza Italia e al Senato aderisce al gruppo misto - fabbri333 : Fi:Lonardo lascia gruppo Senato e aderisce al Misto - Ultima Ora - ANSA - serenel14278447 : Fi:Lonardo lascia gruppo Senato e aderisce al Misto -