Lombardia: la Finanza ha trovato i 25mila camici non consegnati nella sede della Dama, l’azienda del cognato di Fontana (Di mercoledì 29 luglio 2020) Caso camici Lombardia, Finanza trova i 25mila mancanti nella sede Dama C’è una svolta nel caso dei camici forniti alla Regione Lombardia durante l’emergenza Coronavirus dalla ditta Dama Spa, di proprietà del cognato e della moglie del governatore Attilio Fontana: ieri, nel corso delle perquisizioni che la Guardia di Finanza ha condotto nella sede dell’azienda, sono stati infatti rinvenuti i 25mila camici mancanti. Su un totale di 75mila capi e 7mila set sanitari (per un totale di 513mila euro), la Dama Spa ne aveva ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : Caso #camici: perquisizioni della Finanza nella sede della #Dama spa #ANSA - ManlioDS : Mentre #Conte torna in #Italia con 209 miliardi per gli italiani, la Guardia di Finanza sequestra documenti in… - fattoquotidiano : Fondi Lega, la Finanza negli uffici della Regione Lombardia per acquisire documenti - PaoloTrombin : Caso camici: perquisizioni della Finanza nella sede della Dama spa - Lombardia - - zazoomblog : Caso camici in Lombardia la Finanza ha trovato i 25mila capi mancanti nella sede della Dama - #camici #Lombardia… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Finanza Camici in Lombardia, perquisizione Finanza nella sede di Dama Spa IL GIORNO Caso camici in Lombardia, finanza perquisisce la Dama spa, società del cognato di Fontana

La guardia di finanza di Milano sta effettuando delle perquisizioni nella sede della società Dama spa, della quale è titolare Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontan ...

Caso camici: completa la partita di 25mila sequestrata a Dama

La partita di circa 25mila camici sequestrati alla Dama, l'azienda l'azienda al centro del caso che vede coinvolto il il governatore della Lombardia Attilio Fontana, è completa. I camici, ora custodit ...

La guardia di finanza di Milano sta effettuando delle perquisizioni nella sede della società Dama spa, della quale è titolare Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontan ...La partita di circa 25mila camici sequestrati alla Dama, l'azienda l'azienda al centro del caso che vede coinvolto il il governatore della Lombardia Attilio Fontana, è completa. I camici, ora custodit ...