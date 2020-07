Lo smartphone del futuro sarà come lo immagini tu (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alla fine, tra un discorso e l'altro, Tae-joong Kim si lascia scappare un'indiscrezione. «È decisamente troppo presto per parlare nel dettaglio dei nostri prodotti in via di sviluppo, ma quello che posso dire con certezza è che il nome Galaxy Z sarà usato per una serie di nuovi dispositivi che ben rappresentano il gusto per l'innovazione di Samsung». Panorama.it è a colloquio con l'head of next generation product design group di Samsung, carica piena di responsabilità. Questo brillante personaggio è il responsabile, il creatore della forma dei prodotti di nuova generazione del colosso coreano, a cominciare dallo Z Flip, che dimezza il suo ingombro puntando sulla portabilità grazie a un display flessibile. Senza venir meno all'eccellenza della tecnologia: non a caso, è appena uscita la versione compatibile con le reti ... Leggi su panorama

NicolaMorra63 : Importante audizione ieri sera. Il mondo penitenziario va studiato al.meglio per poter essere controllato. Altrimen… - AIM_Energy : È arrivata la nuova app di AIM Energy! ?? Direttamente da smartphone, puoi gestire le tue forniture in completa auto… - oppomobileit : Ci siamo, è il momento del #SondaggioOPPO! Come occupi principalmente il tuo tempo con lo smartphone ?? ?? ?? ??? - mrcrto : RT @marc_marchesi: @fdragoni @gualtierieurope, col riflesso azzurrino dello smartphone sugli occhi bassi, degrada a junior 2.500 mld di eur… - v_vivarelli : Renato La Monica Lo porta sempre con sé. Gli fa fare lunghe passeggiate, ogni tanto l'accarezza. Non potrebbe mai f… -

Ultime Notizie dalla rete : smartphone del Jelly 2, torna il più piccolo smartphone del mondo Corriere della Sera Very Mobile, l’operatore virtuale che punta sulla trasparenza

Da qualche anno a questa parte la proposta commerciale per i nostri smartphone non è più ridotta alle sole TIM ... creando una serie di operatori virtuali dalle tariffe convenienti come quelle del ...

Plex: 80 canali sono ora Gratis da PC, smartphone, tablet e TV [Lista]

Plex è notoriamente un lettore multimediale client-server che si fonda sull’uso delle due componenti essenziali di sistema: Server e Player. L’app è offerta per piattaforme Desktop come anche per Andr ...

Da qualche anno a questa parte la proposta commerciale per i nostri smartphone non è più ridotta alle sole TIM ... creando una serie di operatori virtuali dalle tariffe convenienti come quelle del ...Plex è notoriamente un lettore multimediale client-server che si fonda sull’uso delle due componenti essenziali di sistema: Server e Player. L’app è offerta per piattaforme Desktop come anche per Andr ...