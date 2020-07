Liverani: «Salvezza? Il calcio può regalare favole inaspettate» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Udinese: queste le parole del tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Udinese. Queste le sue parole riportate da TMW. Salvezza – «Quando una squadra come noi gioca questo calcio, con le nostre difficoltà e venire qui ad Udine a giocare così vuol dire che crede in quello che fa. Le difficoltà post lockdown sono state devastanti. Questa squadra ha qualcosa nell’anima, credo che il calcio può regalare delle favole inaspettate. Non mollano, soffrono, lottano e credo sia giusto arrivare a giocarci la Salvezza per tutti i sacrifici. Ultimamente in questo ... Leggi su calcionews24

