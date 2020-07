L’Italia torna a rischio siccità: prioritarie le opere irrigue. Nuovo allarme dai Consorzi di bonifica: il livello dei fiumi sta scendendo velocemente (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra le grandi priorità del Paese riemergono le infrastrutture irrigue e di consolidamento del territorio. Ad accendere una nuova spia è l’ultimo bollettino dell’Osservatorio ANBI (l’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica) sulle risorse idriche, che analizza l’andamento delle piogge e da tempo segnala un ritorno del rischio desertificazione, anche in regioni tradizionalmente ricche di acqua come l’Emilia Romagna e la macroarea sudadriatica, dal fiume Reno fino al confine con le Marche, dove sono piovuti solo 463 millimetri, quantità inferiore agli anni scorsi, ma soprattutto analoga al siccitoso 2017. “Questi dati confermano quanto previsto dagli enti di ricerca sul rischio desertificazione per la dorsale adriatica. Bisogna averne ... Leggi su lanotiziagiornale

