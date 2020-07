Lingua napoletana, arriva il Comitato scientifico per tutelarla: c’è anche De Giovanni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il napoletano non è un dialetto ma una vera e propria Lingua che, come tale, da oggi ha anche un organismo che ne garantisce la tutela. A Napoli, infatti, si è insediato il Comitato tecnico-scientifico per la salvaguardia e la tutela del patrimonio linguistico napoletano previsto da una legge regionale approvata nel luglio 2019, per salvaguardare l’essenza della Lingua napoletana. anche lo scrittore Maurizio De Giovanni è nel Comitato tecnico scientifico per la tutela, la salvaguardia la valorizzazione della Lingua napoletana e racconta di “essere onorato” di farne parte anche se, umile, ... Leggi su anteprima24

PetrelliFlavia : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Nasce il Comitato tecnico per tutela lingua napoletana - cronista73 : Nasce il Comitato tecnico per tutela lingua napoletana - corrmezzogiorno : #Napoli Nasce il Comitato tecnico per tutela lingua napoletana - Olty86 : @teacher_bearded Eh immagino, full immersion di lingua napoletana ???? - lajodina : @mavedite Io in italiano. L'orientamento sessuale non mi interessa, ma almeno la seconda elementare in lingua itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Lingua napoletana Lingua napoletana, arriva il Comitato scientifico per tutelarla: c'è anche De Giovanni anteprima24.it Nasce il Comitato tecnico per tutela lingua napoletana

Una lingua, non un dialetto. È il napoletano che, da oggi, ha un organismo per la sua tutela. A Napoli si è insediato il Comitato tecnico-scientifico per la salvaguardia e la tutela del ...

Le “Contaminazioni Liriche” aprono il sipario su Savona: flashmob con “L’ammalato immaginario”

Savona. Comincia con tanto divertimento (in sicurezza e nel massimo rispetto delle norme antiCovid-19) l’estate dell’Opera Giocosa. L’ente lirico di tradizione aprirà idealmente il sipario di “Contami ...

Una lingua, non un dialetto. È il napoletano che, da oggi, ha un organismo per la sua tutela. A Napoli si è insediato il Comitato tecnico-scientifico per la salvaguardia e la tutela del ...Savona. Comincia con tanto divertimento (in sicurezza e nel massimo rispetto delle norme antiCovid-19) l’estate dell’Opera Giocosa. L’ente lirico di tradizione aprirà idealmente il sipario di “Contami ...