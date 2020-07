L’Inghilterra vince il Mondiale, il gol fantasma di Hurst entra nella storia (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 30 luglio 1966 l’Inghilterra diventa per la prima volta campione del mondo battendo la Germania Ovest. Mondiale di casa con la celebre frase ‘Football’s Coming Home’ ad accompagnare il trionfo. L’Inghilterra vince il proprio girone davanti a Uruguay, Messico e Francia, supera l’Argentina ai quarti di finale e il Portogallo in semifinale. La finalissima ha luogo a Wembley e finisce 4-2 dopo i tempi supplementari. Una partita rimasta nella storia per il gol fantasma di Geoffrey Hurst al 101′: il suo tiro termina sulla traversa prima di rimbalzare sulla linea e tornare in campo. Nel dubbio, l’arbitro svizzero Gottfried Drienst, dopo essersi consultato col guardalinee sovietico Tofik Bakhmarov, decide di convalidare il gol. Le ... Leggi su calcioweb.eu

AleAuz86 : @CucchiRiccardo @TinaAcone Erano bravi , e avevano squadre più forti , e non sono ironico, anche quando poi le sent… - ViviMDE : In Italia non sarà mai come l’Inghilterra, l’invidia verso il più forte vince su tutto e non solo nello sport.… - gegi1978 : @CucchiRiccardo Complimenti al FPF Uefa... in italia vince una sola, Germania idem, Francia idem, Spagna in 2... la… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ????? Renato #Paratore vince in #Inghilterra il #BetfredBritishMasters di #golf e festeggia il secondo titolo in carriera sull'… - rtl1025 : ????? Renato #Paratore vince in #Inghilterra il #BetfredBritishMasters di #golf e festeggia il secondo titolo in car… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inghilterra vince Da “Elizabeth” a “Il discorso del Re”: i 10 film cult sulla famiglia reale inglese Sky Tg24