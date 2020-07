L’indiscrezione dalla Francia: nell’FC Nantes altri cinque positivi al Covid-19 (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’FC Nantes avrebbe registrato altri cinque casi di positività al Covid-19. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese 20 Minutes, almeno cinque nuove persone del gruppo professionistico sarebbero risultate positive nelle ultime ore. La notizia non è ancora stata confermata dal club francese. Già lo scorso giovedì, Marcus Coco, un membro del personale ed uno dello staff amministrativo erano risultati positivi e per questo non avevano preso parte alla trasferta per il Belgio, dove tre giorni dopo l’FC Nantes ha giocato un’amichevole contro con l’Anderlecht, poi terminata 0-0. Leggi su sportface

sportface2016 : #calcio | L'indiscrezione dalla #Francia: ci sarebbero cinque nuovi positivi al #COVID19 nell'#FCNantes - infoitsport : Cagliari in pressing su Linetty: l'indiscrezione dalla Polonia - Cagliari_1920 : Cagliari in pressing su Linetty: l’indiscrezione dalla Polonia - lovemyMatherAn1 : RT @CapitanoPaolo90: Evito di fare nomi..ma alcuni coerenza 0 .. Hanno rotto le scatole con Maldini, chiamandolo Naldini o sperando sempre… - TOSADORIDANIELA : RT @CapitanoPaolo90: Evito di fare nomi..ma alcuni coerenza 0 .. Hanno rotto le scatole con Maldini, chiamandolo Naldini o sperando sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione dalla DAB in Europa, panoramica ad oggi della radio digitale - Ricerca Confindustria Radio Tv Digital-News.it