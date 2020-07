Libano:Save the Children, mezzo milione bimbi a rischio fame (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSAmed, - BEIRUT, 29 LUG - Circa mezzo milione di bambini libanesi, siriani, palestinesi e di altre nazionalità rischiano la fame nella zona della capitale libanese Beirut a causa della perdurante ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Libano:Save the Children, mezzo milione bimbi a rischio fame: Rapporto sulla crisi, 'i primi moriranno entro quest'… - Agenpress : Libano. Save the Children, mezzo mln bambini a rischio fame - zanconat : Libano:Save the Children, mezzo milione bimbi a rischio fame - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Libano Save Libano:Save the Children, mezzo milione bimbi a rischio fame - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Libano:Save the Children, mezzo milione bimbi a rischio fame

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 LUG - Circa mezzo milione di bambini libanesi, siriani, palestinesi e di altre nazionalità rischiano la fame nella zona della capitale libanese Beirut a causa della perdurante c ...

Ong: entro la fine dell’anno fame e carestie uccideranno i bambini libanesi

Per Save the Children un milione di persone nella capitale non ... direttore locale dell’Ong - i bambini che muoiono di fame prima della fine dell’anno”. Da settimane il Libano è teatro di violente ...

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 LUG - Circa mezzo milione di bambini libanesi, siriani, palestinesi e di altre nazionalità rischiano la fame nella zona della capitale libanese Beirut a causa della perdurante c ...Per Save the Children un milione di persone nella capitale non ... direttore locale dell’Ong - i bambini che muoiono di fame prima della fine dell’anno”. Da settimane il Libano è teatro di violente ...