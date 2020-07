L’ex “toga rossa” Gherardo Colombo organizza la nave per salvare i migranti diretti in Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Da “toga rossa” a “capitano rosso”. Gherado Colombo, ex pm di Mani Pulite nonché esponente di spicco di quella corrente, Magistratura Democratica, politicamente orientata a sinistra, coltiva un nuovo progetto politico: andare a prendere gli immigrati che si muovono in mare verso l’Italia, salvarli e depositarli, ovviamente, nel nostro Paese. La nave “rossa” di Gherardo Colombo Si chiamerà ResQ – People Saving People e avrà una nave per andare in mezzo al mare a salvare le persone in difficoltà. Gherardo Colombo sarà il presidente onorario, presenta così il battesimo della nuova associazione che punta a salvare vite umane nel ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : L’ex “toga rossa” Gherardo Colombo organizza la nave per salvare i migranti che arrivano in Italia… - maximchd : RT @ilgiornale: L'ex presidente dell’Anm Luca Palamara, indagato per corruzione, sbottava per le ospitate televisive della toga rivale su L… - moviemto : RT @ilgiornale: L'ex presidente dell’Anm Luca Palamara, indagato per corruzione, sbottava per le ospitate televisive della toga rivale su L… - notadom1 : RT @ilgiornale: L'ex presidente dell’Anm Luca Palamara, indagato per corruzione, sbottava per le ospitate televisive della toga rivale su L… - raffaellamucci1 : RT @ilgiornale: L'ex presidente dell’Anm Luca Palamara, indagato per corruzione, sbottava per le ospitate televisive della toga rivale su L… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex “toga Giustizia: Dino Petralia, la toga antimafia dal Csm al vertice del Dap /Scheda Affaritaliani.it