L'ex moglie di Jeff Bezos ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, ha donato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza nello scorso anno, ovvero dal divorzio. Donazioni che sono arrivate a gruppi e no profit che sostengono la comunita’ LGBTQ, l’uguaglianza di genere, quelle che si battono contro il cambiamento climatico e le disuguaglianze.“Lo scorso anno mi sono impegnata a dare la maggior parte della mia ricchezza alla società che ha aiutato a crearle. Come molti ho guardato la prima metà del 2020 con un misto di strazio e orrore. La vita - afferma Scott su Medium - non smetterà mai di trovare modalità per esporre le disuguaglianze nei nostri sistemi. Quello che mi riempie di speranza è il pensiero di quello che può accadere se ... Leggi su huffingtonpost

MediasetTgcom24 : Usa, l'ex moglie di Jeff Bezos ha donato in beneficenza 1,7 mld #usa - angiuoniluigi : RT @leggoit: MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos dona 1,7 miliardi in beneficenza: «Restituisco ricchezza a chi l'ha creata» https:/… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Usa, l'ex moglie di Jeff Bezos ha donato in beneficenza 1,7 mld #usa - leggoit : MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos dona 1,7 miliardi in beneficenza: «Restituisco ricchezza a chi l'ha crea… - reginamargrm : chapeau! Usa, l'ex moglie di Jeff Bezos ha donato in beneficenza 1,7 mld - Tgcom24 -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Jeff Usa, l'ex moglie di Jeff Bezos ha donato in beneficenza 1,7 mld TGCOM Usa, l'ex moglie di Jeff Bezos ha donato in beneficenza 1,7 mld

MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, ha dato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza nello scorso anno, quello del divorzio. Donazioni che sono arrivate a gruppi e no profit che sostengono la co ...

Jeff Bezos ha guadagnato 13 miliardi di dollari in un solo giorno

Nessuno, dal 2012 a oggi, secondo le rilevazioni di Bloomberg, era finora riuscito ad aumentare il suo patrimonio di 13 miliardi di dollari, in un solo giorno. Se la cifra esorbitante è inimmaginabile ...

MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, ha dato 1,7 miliardi di dollari in beneficenza nello scorso anno, quello del divorzio. Donazioni che sono arrivate a gruppi e no profit che sostengono la co ...Nessuno, dal 2012 a oggi, secondo le rilevazioni di Bloomberg, era finora riuscito ad aumentare il suo patrimonio di 13 miliardi di dollari, in un solo giorno. Se la cifra esorbitante è inimmaginabile ...