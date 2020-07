L’eutanasia e le sentenze la politica è assente (Di mercoledì 29 luglio 2020) È l’ultimo caso e ce ne saranno degli altri. La materia è sensibile e delicata, ma è anche una di quelle sulle quali si crea e si smonta il consenso e soprattutto si incrociano le spade delle battaglie ideologiche. La sentenza che ha mandato assolti Mina Welby e Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio rientra in una fattispecie politica più che giuridica. I due avevano accompagnato un signore che si chiamava Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, a morire in Svizzera e per lui avevano pagato la parcella della morte alla clinica elvetica. Leggi su ecodibergamo

LaraPolidori : RT @ilfoglio_it: I pm e l’eutanasia del Parlamento. Il caso Cappato e l’anomalia di sentenze fatte rispettando leggi che non ci sono https… - mariavenera2 : RT @ilfoglio_it: I pm e l’eutanasia del Parlamento. Il caso Cappato e l’anomalia di sentenze fatte rispettando leggi che non ci sono https… - Wiki_Vic : @luigidimaio @ITAtradeagency La smettiamo di fingere di non capire? La metà degli italiani vi sta chiedendo di cale… - pasqualetaranti : RT @ilfoglio_it: I pm e l’eutanasia del Parlamento. Il caso Cappato e l’anomalia di sentenze fatte rispettando leggi che non ci sono https… - _MrWolf_ : RT @ilfoglio_it: I pm e l’eutanasia del Parlamento. Il caso Cappato e l’anomalia di sentenze fatte rispettando leggi che non ci sono https… -

Ultime Notizie dalla rete : L’eutanasia sentenze