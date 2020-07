L’estate J-POP Manga (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’estate J-POP Manga sarà ricca di nuove hit e novità davvero attese: il primo box di Sword Art Online Progressive Box 1 (Vol. 1-4), dopo l’enorme successo di your name. e Weathering With You, Makoto Shinkai torna in libreria con Oltre le nuvole – Il luogo promessoci. Esordisce inoltre la serie hentai Super Hxeros 1 di Ryouma Kitada! 5 agosto Il 5 agosto sarà all’insegna degli shonen con l’arrivo di due attesi box: Demon Tune Box Vol. 1-4 e Sword Art Online Progressive Box 1 (Vol. 1-4), con cui Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, ma non solo. Sarà la volta anche del grande ritorno di Makoto Shinkai, Dopo your name. (novel e Manga), your name. Another Side: Earthbound (novel e Manga), 5 centimetri al secondo, Il Giardino delle parole, ... Leggi su quotidianpost

