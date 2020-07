L’emozione di Oreste Vigorito al Teatro Romano: “Grazie a tutti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Terzo a calcare il palco del Teatro Romano il presidente Oreste Vigorito. Accolto da un video che ha ripercorso i suoi 15 anni alla guida del Benevento, il numero uno del sodalizio di via Santa Colomba non ha nascosto la propria emozione prima di prendere la parola. Ringraziamenti – Il mio grazie, in questo luogo particolare, va ai miei gladiatori che ci hanno regalato questo sogno. Un grazie a Pippo, a Pasquale, a Maurizio, a tutti loro. Se sono qui è merito loro. Un grazie alle istituzioni che ci hanno aiutato ad attraversare il periodo difficile, facendo in modo che il sogno non svanisse all’alba. Un grazie alla mia famiglia e un grazie anche agli assenti, costretti a non potersi stringere alla squadra per questo maledetto virus. Loro che c’erano ... Leggi su anteprima24

