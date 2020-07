Le serie tv da recuperare in vista degli Emmy Awards 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alcuni titoli, i più, sono cosa nota. Eppure, martedì sera, quando una ad una sono state annunciate le nomination agli Emmy 2020, qualche piccola sorpresa la si è avuta. Jennifer Aniston ha fatto la sua comparsa nel nugolo delle attrici in lizza per il miglior ruolo in una serie drammatica. Netflix ha incassato così tante candidature, centossessanta, da surclassare qualunque altro network in gioco. The Mandalorian ha portato Disney+ alla sua prima nomination nella competizione dei premi televisivi. E Watchmen, la distopia Sky di un’America con Robert Redford presidente, è stato il titolo più nominato dell’edizione. Leggi su vanityfair

scherbatszk : @brokenstrvings l’occasione d’oro per recuperare LA serie - flylerxsanvers : comunque ho veramente tante serie da recuperare e non ne ho neanche voglia, strana questa cosa - blxckapollo : Mi mancano due episodi di girl from nowhere POI penso vedrò hotel del luna (ma ho anche the untamed e she ra e hxh… - vikientofu : Ci sono troppe serie da recuperare e troppo poco tempo per farlo, non smetterò mai di ripeterlo. - mmesmiguerrero : Bene ora che ho dato l’esame e sono una persona libera passerò il tempo a recuperare serie tv e film -

Ultime Notizie dalla rete : serie recuperare Inter, Conte: "Borja Valero merita spazio. Dobbiamo recuperare in fretta per il Getafe" TUTTO mercato WEB Probabili formazioni Lazio-Brescia: Immobile non si ferma, Scarpa d'Oro a un passo

Nonostante lo Scudetto sia un sogno ufficialmente sfumato, la stagione della Lazio ha ancora qualcosa da dire: in particolare quella di Ciro Immobile che, più di ogni altro compagno, ha enormi stimoli ...

Lazio-Brescia, Inzaghi: "Con Brescia e Napoli per migliorare la classifica"

Tre punti per provare a migliorare la classifica, dopo aver ottenuto l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima edizione di Champions League, Simone Inzaghi chiede sei punti alla sua Lazio per ...

Nonostante lo Scudetto sia un sogno ufficialmente sfumato, la stagione della Lazio ha ancora qualcosa da dire: in particolare quella di Ciro Immobile che, più di ogni altro compagno, ha enormi stimoli ...Tre punti per provare a migliorare la classifica, dopo aver ottenuto l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima edizione di Champions League, Simone Inzaghi chiede sei punti alla sua Lazio per ...