Le scuole riapriranno a settembre? Il pasticcio del bando per i banchi monoposto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Oggi, a un giorno dalla scadenza, è stato rinviato di cinque giorni il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le aziende interessate alla gara dovrebbero produrre e consegnare 3 milioni di banchi scolastici monoposto prima dell'inizio delle scuole. Ma, come ha raccontato il Foglio, il ba Leggi su ilfoglio

Oggi, a un giorno dalla scadenza, è stato rinviato di cinque giorni il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le aziende interessate alla gara dovrebbero produrre e consegnare 3 milioni di ...

CUNEO/ C’è tempo fino al 31 agosto per partecipare al concorso "La scuola che vorrei"

CUNEO CRONACA - La Fondazione CRC ha deciso di prorogare al 31 agosto il termine per partecipare al concorso La scuola che vorrei, che ad oggi ha raccolto già 150 elaborati inviati dagli studenti dell ...

