Le nuove regole del governo Turco sui social media, come potrebbe danneggiare la libertà d’espressione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Mercoledì il parlamento Turco ha approvato un disegno di legge che regola i contenuti dei social media in ciò che viene criticato dai gruppi per i diritti come “dannoso” per la libertà di espressione. Cosa c’è nella nuova legge? Il disegno di legge impone regolamenti globali sui social media, richiedendo alle società straniere di social … Leggi su periodicodaily

enpaonlus : Basta animali nei circhi, l’Enpa di Reggio Calabria insieme a ReggioVeg in piazza per chiedere al Comune nuove rego… - paola_demicheli : L’#Italia è il secondo paese europeo nel trasporto aereo, il settimo mondiale. Questo settore è chiamato ad affront… - AngelaVillani9 : RT @enpaonlus: Basta animali nei circhi, l’Enpa di Reggio Calabria insieme a ReggioVeg in piazza per chiedere al Comune nuove regole https:… - ILNAZIONALISTA3 : RT @paola_demicheli: L’#Italia è il secondo paese europeo nel trasporto aereo, il settimo mondiale. Questo settore è chiamato ad affrontare… - Ivic94757448 : RT @ilrisolutoreIT: Ciao @DPCgov @ProtCivileRT nel caso di terremoto coi banchi con lo rotelle dove è meglio ripararsi? Correre fuori di c… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove regole Toscana, il 14 settembre a scuola: le nuove regole per i nidi La Repubblica Firenze.it Elezioni regionali, la Puglia boccia il doppio voto di genere. Pronto decreto del governo

Niente voto di genere, con doppia preferenza uomo-donna, per la Regione Puglia, che dunque si presenterà all’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre con le vecchie regole, le quali non tengono c ...

Stato di emergenza, il compromesso tra Conte e Italia viva: perché è stato prorogato solo fino al 15 ottobre

La scelta di anticipare anticipare dal 31 ottobre al 15 ottobre 2020 la fine dello stato di emergenza da coronavirus è frutto di una mediazione tra i partiti della maggioranza. Non c’è una motivazione ...

Niente voto di genere, con doppia preferenza uomo-donna, per la Regione Puglia, che dunque si presenterà all’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre con le vecchie regole, le quali non tengono c ...La scelta di anticipare anticipare dal 31 ottobre al 15 ottobre 2020 la fine dello stato di emergenza da coronavirus è frutto di una mediazione tra i partiti della maggioranza. Non c’è una motivazione ...