Le Iene ancora contro Burioni: 'Somari? Ecco cosa replicano gli esperti autori dello studio sul plasma iperimmune' (Di mercoledì 29 luglio 2020) ancora le Iene contro Roberto Burioni. Dopo la polemica sul presunto conflitto di interesse dello scienziato, accuse a cui il Dottor Burioni aveva prontamente replicato, con tanto di querela al ... Leggi su leggo

matilde_tonelli : Sto ancora pensando a Tim Roth in Le Iene - SDino59 : @DinoGiarrusso Ancora tu ma non dovevamo vederci più Torna a fare l'inviato delle iene,visto che sei credibile come bodenza di ?? - RiccardoAlasia : Le Iene. Ma davvero c’è ancora qualcuno che segue sti bolliti? - ZenatiDavide : Le Iene tornano ad attaccare Burioni. Per difendere il plasma: Si riaccende la polemica tra le Iene e il prof. Buri… - damy85twit : Le iene è un programma falso e dannoso,sono anni che mi chiedo perché ancora vada in onda una robaccia simile. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene ancora Burioni attacca Le Iene citando uno studio sul plasma iperimmune. Ma chi l'ha scritto lo smentisce LE IENE Le Iene ancora contro Burioni: «Somari? Ecco cosa replicano gli esperti autori dello studio sul plasma iperimmune»

Ancora le Iene contro Roberto Burioni. Dopo la polemica sul presunto conflitto di interesse dello scienziato, accuse a cui il Dottor Burioni aveva prontamente replicato, con tanto di querela ...

Coronavirus: Burioni, 'crocifisso da Iene ma studio su plasma mi dà ragione'

Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - "Avete capito, io sono stato crocifisso dalle Iene per avere detto esattamente quello che dicono i medici che hanno condotto questa sperimentazione" sul plasma iperi ...

Ancora le Iene contro Roberto Burioni. Dopo la polemica sul presunto conflitto di interesse dello scienziato, accuse a cui il Dottor Burioni aveva prontamente replicato, con tanto di querela ...Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - "Avete capito, io sono stato crocifisso dalle Iene per avere detto esattamente quello che dicono i medici che hanno condotto questa sperimentazione" sul plasma iperi ...