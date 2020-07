“Le azioni della Cina sono pericolose. L’Italia un modello contro il Covid”, l’ambasciatore Usa a Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) “La Cina è un Paese interessante, generalmente è definito pericoloso per le sue azioni. Hong Kong è un buon esempio di un’azione intrapresa dalla Cina per cui il Paese può essere definito molto pericoloso, non è il popolo cinese, ci sono 1,3 miliardi di cinesi. Speriamo che cambi il suo modo di operare” Così Lewis Eisenberg, ambasciatore americano a Roma, nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva all’agenzia di stampa AdnKronos. Del resto che al posto ‘dell’amato’ nemico numero uno: la Russia’, ora per gli americani ci sia la Cina, non è certo una novità. Lo si capisce dalle recenti affermazioni del segretario di Stato, Mike Pompeo, che pochi giorni fa ... Leggi su italiasera

