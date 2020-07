Le ’10 regole di Bryant’, splendido omaggio dei Philadelphia Eagles a Kobe: nel centro sportivo spunta un… murales! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un legame forte, solido e duraturo. Quello tra Kobe Bryant e i Philadelphia Eagles, la squadra per la quale il ‘Black Mamba‘ faceva il tifo nel campionato professionistico di football. Tommaso Boddi/Getty ImagesUn sostegno sincero e incondizionato, a volte anche un po’ sopra le righe, come l’esultanza di Kobe per la vittoria del Super Bowl 2018 divenuta virale sui social. Proprio per onorare la memoria del proprio super tifoso, i Philadelphia Eagles hanno deciso di dedicare a Bryant un murales nel proprio centro di allenamento, caratterizzato da tre immagini e dalle ’10 regole di Kobe’, tutte elencate in bella mostra. In questa bellissima realizzazione, il Black Mamba appare prima con la divisa ... Leggi su sportfair

InterClubCasale : L'ultima di questi 'signori'.. modificare regole e fare disputare play off e play out in serie A con 2 gironi da 10… - GiorgioGa78 : @ienapriski @FrancoBechis @dici_10 Ipocrisia. L'ipocrisia di chi si nasconde dietro la morte per importi le sue re… - cutierudegirl : @lipordu prima delle 10 non si parla con nessuno #regole - _Onda78_ : De Laurentiis: 'Lavoriamo con la Figc ai playoff per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni'. Tip… - regole_senza : @tvzoomitalia @QuiMediaset_it @Raiofficialnews @TemptationITA Le tentazioni di canale 5 davanti al film di rai uno.… -

Ultime Notizie dalla rete : ’10 regole Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera