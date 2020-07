Lazio, Tare chiude alla cessione di Immobile: "Attorno a lui costruiremo la nuova squadra" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Brescia: "Senza dubbio intorno ad Immobile si costruirà la Lazio del futuro, ha un contratto ancora lungo. Leggi su tuttonapoli

marcoconterio : ?? #Lazio in pressing per Bakasetas dell'#Alanyaspor. Seconda punta greca, Tare lo vorrebbe per l'estate. Il club tu… - SportAmon : David #Silva in corsa verso la #Lazio? Lo spagnolo a fine stagione chiuderà il suo rapporto con il #City, dopo diec… - news24_napoli : Lazio, Tare chiude alla cessione di Immobile: “Attorno a lui costruiremo… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: LAZIO - Tare: 'Costruiremo la Lazio del futuro su Immobile, David Silva? Tra il dire e il fare...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Tare: 'Costruiremo la Lazio del futuro su Immobile, David Silva? Tra il dire e il fare...' -