Lazio, lady Immobile esulta per il gol: il figlio si spaventa e scoppia in lacrime (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continua ad inseguire il record di Higuain e la scarpa d’oro Ciro Immobile, che grazie al gol segnato al Brescia ha toccato quota 35 in stagione ed ha consolidato la prima posizione nella classifica cannonieri. Una bella soddisfazione per l’attaccante biancoceleste, il quale sembra tenere particolarmente a questi numeri, ma pare non essere l’unico. Come testimonia una Instagram Story postata dalla moglie Jessica Melena, lady Immobile ha esultato per la rete messa a segno dal marito, ma evidentemente ha spaventato il piccolo Mattia, il quale è scoppiato in lacrime. Leggi su sportface

The_Old_Lady_J : Non credevo che la lotta per il primo posto dei perdenti potesse diventare così avvincente! #Inter #Atalanta #Lazio - The_Old_Lady_J : Lazio Atalanta e Inter sono lì a 4-5 punti da noi con 6 ancora disponibili. Stasera abbiamo l’obbligo di vincere. #JuveSampdoria - infoitsport : Lazio, esulta anche lady Inzaghi: ecco il messaggio d’amore per il marito - lazio_magazine : FOTO ZOOM - Lady Politano, colazione a Positano - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - Il tiramisù di Lady 'Masterchef' Zielinski -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio lady Lazio, esulta anche lady Inzaghi: ecco il messaggio d’amore per il marito Corriere dello Sport Lazio, lady Immobile esulta per il gol: il figlio si spaventa e scoppia in lacrime

Continua ad inseguire il record di Higuain e la scarpa d’oro Ciro Immobile, che grazie al gol segnato al Brescia ha toccato quota 35 in stagione ed ha consolidato la prima posizione nella classifica c ...

FOTO ZOOM - Gli scatti artistici di Lady Hysaj

29.07 19:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Sassuolo-Genoa: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti 29.07 19:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Milan: live report, statistiche, f ...

Continua ad inseguire il record di Higuain e la scarpa d’oro Ciro Immobile, che grazie al gol segnato al Brescia ha toccato quota 35 in stagione ed ha consolidato la prima posizione nella classifica c ...29.07 19:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Sassuolo-Genoa: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti 29.07 19:00 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Sampdoria-Milan: live report, statistiche, f ...