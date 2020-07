Lazio, De Martino: «Kumbulla? Ci sono tanti nomi ma devono essere funzionali» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stefano De Martino, responsabile della comunicazione della Lazio, fa il punto sul mercato dei biancocelesti: le sue parole Stefano De Martino, responsabile della comunicazione della Lazio, ha parlato del mercato biancoceleste in vista della prossima stagione: il club di Lotito farà il suo ritorno in Champions League. Le parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss su Marash Kumbulla. «Kumbulla? I nomi sono tanti. La Lazio, in vista della Champions, deve essere ancora più competitiva. Dobbiamo aggiungere elementi funzionali alla squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

