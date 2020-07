Lazio-Brescia, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Lazio-Brescia, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. Scontro di fine stagione allo stadio Olimpico tra i biancocelesti che però possono ancora migliorare la propria posizione di classifica e le Rondinelle che invece sono già retrocesse. Si parte alle ore 19.30 di mercoledì 29 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Lazio-Brescia sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Leggi su sportface

