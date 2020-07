Lazio Brescia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Brescia si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Lazio Brescia 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 19:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lazio Brescia 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

EnsaDeportiva : #FreePick #Futbol #Italia #SerieA Lazio/Brescia Un 4 (-110) 1u Milan ML (-222) 2u Juventus ML (-193) 3u Dale RT - Bet600_uk : Upcoming matches for the #ItalianSerieA ???????? 18:30 Lazio v Brescia Sassuolo v Genoa 20:45 Cagliari v Juventus Fi… - ProfitsAreGo : FREE PICKS 29.07.20 ?? Football ?? BETBUILDER Lazio vs Brescia - Lazio To Win & Lazio to score in both halves +… - upanicu : @franvanni @repubblica “Se la Lazio dovesse vincere contro il Brescia, all’Inter non basterà un pareggio a Bergamo… - IoNascoQui : Lazio – Brescia, i convocati di Inzaghi -